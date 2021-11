Tiger Woods spreekt na zwaar ongeval voor het eerst over toekomst: “Nog niet halverwege revalidatie”

In zijn eerste interviews sinds hij tien maanden geleden zijn auto en zichzelf in de kreukels had gereden, verklaarde Tiger Woods (45) dat hij toch nog een terugkeer naar het profcircuit ambieert. Met veel slagen om de arm, evenwel. “Mijn lichaam is niet meer in staat om nogmaals de Mount Everest te beklimmen”, klinkt het bij Golf Digest.

Op 23 februari jongstleden ging Tiger Woods in de buurt van Los Angeles met zijn wagen uit de bocht. Hij reed bijna het dubbele dan de toegestane snelheidslimiet. Zijn rechterbeen kwam zodanig gehavend uit de crash dat gevreesd werd voor een amputatie. “Op een bepaald moment leek het erop dat ik het ziekenhuis slechts met één been zou verlaten”, stelt Woods. Tijdens urenlange operaties brachten artsen pinnen en schroeven in zijn verbrijzelde been en enkel aan.

Vorige week had Woods voor het eerst een teken van leven gegeven. Een korte clip op zijn Instagram toonde hoe hij enkele golfballen de lucht in mepte. De begeleidende boodschap luidde: ‘Making progress.’ Vrij vertaald: ‘ik boek vooruitgang’. De 45-jarige majors-winnaar droeg een korte broek, maar zijn rechterbeen was in een soort kous gehuld.

Nu onthult hij ook zijn toekomstplannen. “Het lijkt me realistisch om terug te keren naar het circuit en enkele toernooien per jaar te spelen. Daarvoor kan ik me op training nog motiveren. Zo zie ik de rest van mijn carrière. Het is een ongelukkig vooruitzicht, maar ik aanvaard dat. Ik moet niet meer tegen de beste spelers ter wereld uitkomen om een mooi leven te hebben.”

Na tien operaties aan rug en knie tussen 2014 en 2017 had Woods in 2019 zijn vijfde titel op de Masters gewonnen, een wonderlijke comeback die onder meer ook Kim Clijsters inspireerde. “Mijn lichaam is niet meer in staat om nogmaals de Mount Everest te beklimmen. Erg is dat niet. Ik kan nog altijd golfen. Als mijn been het toelaat, althans. Maar ik ben nog niet halverwege de revalidatie. Mijn spieren en zenuwen in mijn rechterbeen moeten nog getraind worden, maar ik moet ook oppassen dat ik mijn broze rug niet te veel belast. Als ik in zaal train en de endorfines komen vrij, wil ik meer, maar ik moet vooral geduldig blijven.”

Dinsdag volgde een tweede persmoment, georganiseerd door een golfclub in de Bahamas. Woods verscheen zonder krukken, maar verklaarde tijdens het veertig minuten durende onderhoud wel nog steeds pijn aan rug en been te voelen. “Ik ben al eerder teruggekeerd na een lange revalidatie, waarna ik nog steeds toernooien heb kunnen winnen, maar dit was veel zwaarder dan voorheen. Alleen al het feit dat ik drie maanden niet mocht bewegen, vastgekluisterd aan mijn bed... Een kwelling voor iemand als ik, die zijn hele leven in de buitenlucht had verbleven. Nadien volgden eerst een rolstoel en vervolgens krukken. En nu kan ik weer zelfstandig bewegen en ben ik blij dat ik nog leef.”