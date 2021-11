Beste bloemenzaak van Vlaanderen ligt in Oudsbergen. — © TV Limburg

Oudsbergen

Crea-Fleur in Oudsbergen is benoemd tot beste bloemenzaak van Vlaanderen. Eigenaar Jan Thomassen runt de zaak samen met zijn vrouw Leck. Ze onderscheiden zich van de rest door in te zetten op duurzaamheid en ecologie.