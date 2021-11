Genk

Morgenavond neemt Racing Genk het in eigen huis op tegen Club Brugge, in de achtste finales van de Beker van België. Blauw-wit aast op revanche na de zure nederlaag van afgelopen zondag tegen Brugge. Genk ging in extremis nog de boot in tegen 10 man. En dat is onaanvaardbaar, volgens coach John van den Brom. Hij hoopt dan ook dat zijn spelers morgen met het mes tussen de tanden zullen spelen.