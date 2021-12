Onze wijnkenner Alain Bloeykens kiest vier witte wijnen voor onder de kerstboom: van een Ferrari tot een bio prosecco

Een lekkere fles onder de kerstboom? Daar zullen wijnliefhebbers niet neen tegen zeggen. Maar dan mag het wel ietsjes meer zijn. Een oogstrelende verpakking bijvoorbeeld, of een apart formaat, een ontdekking uit een niet voor de hand liggend land of regio, of beter nog, wijn waar een verhaal aan vastzit. Wij gingen op zoek naar vier aparte wijnen. Deze week bubbels en wit, volgende week rood.