Jasper Seigers was mede-uitbater van café De Kiezel in Mol-Wezel. — © Tommy Maes

Mol, Lommel

De 23-jarige Jasper Seigers is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval op de Kerkhovensesteenweg in Lommel. Jasper was een van de uitbaters van café De Kiezel in Mol-Wezel. “We kunnen nog niet vatten wat er met Jasper is gebeurd”, vertelt zijn vader.