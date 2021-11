Hasselaar Dorian Coppenrath (26) kookt met blikjes Cara Pils, en bundelde zijn recepten in een kookboek. — © Sven Dillen

Hasselt

Hasselaar Dorian Coppenrath (26) kookt met de blikjes Cara Pils die hem in zijn studentenjaren vergezelden. Zijn zotte idee valt in de smaak bij Colruyt. De gynaecoloog in spe maakte een kookboek met zijn pasta carabonara en chili con cara.