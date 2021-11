Ruim derde van wereldbevolking niet op internet

Volgens de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), een VN-agentschap, hebben ongeveer 4,9 miljard mensen dit jaar op het internet gesurft. De pandemie lijkt een opvallende stijging in gang gezet te hebben. Sinds 2019 hebben 782 miljoen bijkomende mensen toegang gekregen tot het internet. Dat is een stijging met 17 procent.

De strijd tegen Covid-19 heeft tot de sluiting geleid van heel veel bedrijven en scholen in de hele wereld. Vaak moesten werknemers en scholieren daardoor maandenlang via het internet werken en studeren. Als ze dat konden tenminste, want internettoegang is niet overal een evidentie.

Bijna alle (96 procent) mensen die geen internettoegang hebben, wonen in ontwikkelingslanden. Honderden miljoenen anderen kunnen wel op het net, maar alleen met materiaal dat ze delen met anderen of tegen een zeer beperkte snelheid.

Vaak is volgens de ITU de prijs van toestellen of diensten het probleem, en niet de infrastructuur. Zo zou 95 procent van de bevolking toegang kunnen hebben tot een mobiel 3G- of 4G-netwerk. Ook het gebrek aan digitale opleiding speelt een belangrijke rol.