Politie houdt huiszoeking bij Marilyn Manson na beschuldigingen van seksueel geweld

De afgelopen maanden spraken meerdere vrouwen zich uit over hoe de 52-jarige zanger hen had misbruikt. Sommigen spanden ook een rechtszaak tegen Manson aan. Zijn ex-verloofde, de Amerikaanse actrice Evan Rachel Wood, beschuldigde hem in een Instagrampost van jarenlang “gruwelijk” misbruik.

De politie van Los Angeles opende een onderzoek naar de beschuldigingen van huiselijk geweld tussen 2009 en 2011. Manson woonde toen in West Hollywood. Manson zelf ontkent alle aantijgingen. “Mijn kunst en leven zijn al langere tijd magneten voor controversie, maar deze recente beschuldigingen zijn een afschuwelijke verdraaiing van de realiteit”, reageerde de muzikant in een bericht op Instagram.

Manson gaf zich onlangs aan bij de politie wegens een arrestatiebevel voor een incident uit 2019. Tijdens een concert spuugde Manson meerdere keren naar een cameravrouw. Hij werd op borgtocht vrijgelaten.