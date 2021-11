Nina Lauwaert, die afgelopen zondag de CrossCup won bij de senioren in Roeselare, hekelt de aanpak van de selectiecommissie voor het EK. De Belgische selectie voor het EK veldlopen telt één individuele vrouwelijke atlete, de jonge Annelies Nijssen uit Hoeselt. Zowel bij de beloften als senioren vrouwen is ervoor gekozen om geen atletes te selecteren voor het EK in Dublin. Lauwaert schiet met scherp op de selectiepolitiek op Facebook.