Beringse stadsfotografen stellen tentoon in de bibliotheek

Stad Beringen organiseert een fototentoonstelling van de mooiste werken van het afgelopen jaar gemaakt door eigen stadsfotografen. “De fotografen maken in opdracht van onze diensten geregeld beelden van specifieke gebeurtenissen in onze mooie stad of gewoon van de omgeving in en rond Beringen. En daar zitten heel wat pareltjes tussen, die we het grote publiek zeker niet willen onthouden”, vertelt burgemeester Thomas Vints.

Sinds de vernieuwing biedt de bibliotheek meer ruimte voor tentoonstelling en ontmoeting. “Er is dan ook geen betere plek om de mooiste beelden van onze stad met onze inwoners te delen. Met deze expo willen we onze appreciatie uiten en tegelijk ook het concept van de stadsfotografen en hun werking in de spotlights zetten. Naast de werken van de huidige stadsfotografen, wordt er ook een hommage gehouden aan Johny Broeders, de stadsfotograaf die deze zomer overleed,” vult schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer aan.De hele maand december kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek het werk van de Beringse stadsfotografen bewonderen. Op 1 december gaat de tentoonstelling van start met een twee uur durende workshop vol tips & tricks gegeven door Jelle Canipel en Joris Put, twee fotografen van eigen bodem. “De workshop is bedoeld voor liefhebbers van fotografie, amateurfotografen en hopelijk ook geïnteresseerde potentiële nieuwe stadsfotografen die zich willen aansluiten tot de bestaande poule. We zijn steeds op zoek naar nieuwe stadsfotografen om ons team te versterken en om onze prachtige stad in beeld te brengen,” besluit de burgemeester.