België en VK zetten bakens voor samenwerking na Brexit uit

De Croo had normaliter dinsdag voor het eerst zijn opwachting gemaakt in Downing Street 10, maar de vierde coronagolf doorkruiste de reisplannen van de premier. In de plaats daarvan had hij dinsdagmiddag een ongeveer drie kwartier durende videocall met Johnson, waarin ze een aantal domeinen voor intensere samenwerking in het post-Brexittijdperk verkenden.

Zo willen België en het VK “meer inspanningen leveren om illegale migratie naar het VK te voorkomen via wederzijdse informatie-uitwisseling, doeltreffende beveiligingstechnologie en operationele verbeteringen, vooral in de haven van Zeebrugge en langs de Belgische kust”, luidt het in de verklaring. De regeringsleiders hameren ook op de samenwerking met de buurlanden om illegale overtochten over het Kanaal te voorkomen en de smokkelnetwerken te ontwrichten.

De illegale migratie over het Kanaal staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling sinds vorige week 27 mensen het leven lieten tijdens de oversteek. Zondag was er al internationaal crisisoverleg in Calais, maar vanwege een diplomatieke kortsluiting met gastheer Frankrijk waren de Britten niet welkom. Niettemin werd ook daar erkend dat een betere verstandhouding met Londen essentieel is om het probleem aan te pakken.

De migratiekwestie kwam dinsdag uitgebreid aan bod tijdens het overleg tussen De Croo en Johnson. De Belgische premier verzekerde alvast dat ons land zijn deel zal doen, onder meer via investeringen in infraroodcamera’s aan de Belgische kust. De Croo bevestigde ook aan zijn Britse ambtgenoot dat het Europese grensbewakingsagentschap Frontex vanaf woensdag een patrouillevliegtuig zal inzetten.

In de strijd tegen de mensensmokkel, zware criminaliteit en terrorisme voorziet de gemeenschappelijke verklaring voorts een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om het juridische kader voor de samenwerking tussen de politiediensten te versterken. Beide landen willen ook nagaan hoe ze de militaire samenwerking kunnen versterken via een bilateraal kader voor de strijdkrachten.

Windmolenparken

Het vertrek van het VK uit de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie begin dit jaar heeft ook de bilaterale handelsrelaties ingrijpend veranderd. Niettemin willen beide landen inspanningen doen om die betrekkingen te versterken. Zo leidt prinses Astrid in maart een economische missie naar het VK. Daarnaast willen België en het VK de douaneprocessen aan de grens verder vereenvoudigen en de nauwe banden tussen de havens uitbouwen.

Op energievlak ondertekenen België en het VK in januari een intentieverklaring waarin zal worden onderzocht hoe windmolenparken aan de interconnectie tussen België en het VK kunnen worden gekoppeld. België en het VK zetten tenslotte in op een verdiept partnerschap op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie. Tegen de achtergrond van de coronacrisis vormen beide landen luidens de verklaring een “unieke as” op vlak van farmaceutica en biotech en die willen ze nog versterken. Johnson bedankte De Croo voor de rol van België, dat ruim 54 miljoen vaccins naar het VK exporteerde.

Met de gemeenschappelijke verklaring komt ook een versterkt institutioneel kader. Een nieuwe Strategische Werkgroep op hoogambtelijk niveau zal één keer per jaar samenkomen om de uitvoering van de verklaring op te volgen. De werkgroep vormt daarnaast de basis voor periodiek politiek overleg, ook op het niveau van de premiers. De buitenlandministers zullen eveneens minstens één keer per jaar bijeenkomen om de bilaterale relaties te bespreken.