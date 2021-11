Vakantiewoning huren met meer dan 15 mensen mag

Vakantiewoningen huren met meer dan vijftien personen is toegelaten. Dat staat te lezen in de lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) op info-coronavirus.be. Over de nieuwe coronamaatregelen in vakantiewoningen was afgelopen weekend wat verwarring ontstaan.

Uit het koninklijk besluit dat zaterdag werd gepubliceerd bleek dat private bijeenkomsten enkel thuis kunnen of in “kleine toeristische logies”, zijnde vakantiewoningen met maximaal 15 mensen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verduidelijkte later op de dag dat er op dit moment geen feestjes kunnen plaatsvinden in vakantiewoningen. Toch bleven de uitbaters van toeristische logies met vragen zitten.

LEES OOK. Nieuwe maatregelen zorgen voor verwarring (en annulaties) bij grote vakantiewoningen

In de lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) op info-coronavirus.be wordt de zaak nu opgehelderd. “Verblijven in toeristische logies zijn toegestaan op basis van hun capaciteit, inclusief logies met een capaciteit van meer dan vijftien personen”, klinkt het daarin.

Alleen mag je dan niet nog meer mensen ontvangen om een feestje te bouwen. “Als je met meer dan vijftien personen verblijft in een toeristisch logies, is het niet toegelaten om binnen extra gasten te ontvangen, tenzij voor een huwelijk of een uitvaart.”