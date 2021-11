Nog steeds spanningen aan Poolse grens, 134 pogingen om grens over te steken op één dag

De Poolse grenspolitie heeft op één dag 134 pogingen van vluchtelingen en migranten om de grens over te steken geteld. Ze proberen Polen - en zo de Europese Unie - binnen te raken via buurland Wit-Rusland. Het zou gaan om ongeveer 10.000 migranten. Ondertussen werd ook een geplande repatriëringsvlucht naar Irak geannuleerd.

Er zijn momenteel geen tentenkampen meer nabij de Poolse grensversterkingen aan de Wit-Russische kant, zei een woordvoerster van de Poolse grenspolitie. De Wit-Russische veiligheidsdiensten brengen echter geregeld vluchtelingen per vrachtwagen naar de grens.

De situatie blijft gespannen en nog altijd proberen groepjes mensen de grens over te steken. Volgens de Poolse politie had een groep “agressieve buitenlanders” nabij het Poolse grensdorp Szudzialowo grenswachten bekogeld met stenen, en metalen stangen en vuurwerk afgestoken in hun richting.

Ondertussen werd ook een repatriëringsvlucht met Iraakse migranten en vluchtelingen geannuleerd. De reden hiervoor is onduidelijk. Het vliegtuig van maatschappij Iraqi Airways zou naar Erbil vliegen, een stad in het noorden van Irak. De luchthaven van Minsk maakte de annulering bekend via het nieuwskanaal Telegram.

De repatriëringsvluchten gebeuren op vrijwillige basis. De migranten zien immers geen weg meer naar de Europese Unie (EU). Volgens Marcin Przydacz, de Poolse viceminister voor Buitenlandse Zaken, is de Iraakse ambassade in Moskou begonnen met de organisatie van dergelijke vluchten. Tijdens het voorbije weekend werden honderden mensen die vastzaten in het grensgebied teruggebracht naar hun thuisland.

Doelbewust

Toch bleef de Poolse viceminister eerder voorzichtig over de kwestie. “Wij zullen het einde van deze crisis aankondigen als het echt voorbij is”, aldus Przydacz.

De EU beschuldigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan mensen doelbewust uit crisisregio’s naar Minsk over te vliegen en ze dan naar de EU-grenzen door te sturen. Loekasjenko zei zelf aan het Russiche staatsnieuwsagentschap Ria Novosti dat hij aftredend Duits bondskanselier Angela Merkel in een telefoongesprek had gezegd het probleem voor het einde van het jaar te willen oplossen.