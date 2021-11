Duitse rechtbank veroordeelt Iraakse moslimextremist tot levenslang voor genocide Jezidi’s

De rechtbank van Frankfurt heeft dinsdag een Iraakse moslimextremist veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de genocide op de Jezidi-minderheid. Een primeur, aangezien het gaat om “het eerste vonnis over de misdaden van terreurgroep Islamitische Staat (IS) tegen de Jezidi-minderheid”, aldus rechter Christoph Koller.

De 29-jarige Irakees Taha Al-Jumailly zou zich in 2013 hebben aangesloten bij IS. De terreurorganisatie heeft jarenlang systematisch de etnische minderheid vervolgd. De jihadisten voerden een schrikbewind in delen van Irak en Syrië en vermoordden op grote schaal mannelijke Jezidi’s. Vrouwen werden gebruikt als seksslavinnen en jongens als kindsoldaten.

Al-Jumailly en zijn Duitse ex-vrouw Jennifer W. hadden volgens de aanklagers in 2015 een Jezidi-vrouw en haar kind “gekocht” om hen als slaven te houden. Al-Jumailly zou het vijfjarige meisje bij een temperatuur van 50 graden hebben vastgeketend om haar te straffen nadat ze in bed had geplast. Het meisje overleefde dit niet.

De rechtbank van Frankfurt oordeelde Al-Jumailly schuldig aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid, medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en andere strafbare feiten. De twintiger viel flauw toen de uitspraak werd gedaan. Hij krijgt levenslang en moet 50.000 euro schadevergoeding betalen aan de moeder van het meisje.

De ex van de jihadist kreeg eerder al tien jaar cel opgelegd. Nu getuigde ze in het proces tegen Al-Jumailly en noemde ze hem “gewelddadig”.