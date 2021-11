Dubbel zoveel crèches dicht door corona: “Wees solidair en hou kinderen met symptomen thuis”

Het aantal gesloten crèches en onthaalouders door de vele coronabesmettingen, is in een week tijd verdubbeld. Van alle locaties voor kinderopvang in Vlaanderen is momenteel 8,4 procent dicht. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Kind en Gezin. Twee weken geleden ging het nog om 4,1 procent. “Bijzonder zwaar voor begeleiders én voor ouders.”

Opvanglocaties moeten gedeeltelijk of volledig sluiten bij clusters of omdat personeel uitvalt door ziekte of hoogrisicocontacten. Voor onthaalouders is vervanging zoeken onmogelijk en ook voor crèches is het puzzelwerk vaak onbegonnen werk. Er zijn honderden vacatures in de kinderopvang die maar niet ingevuld raken.

Kind & Gezin vergeleek de situatie midden november met de piek van de tweede golf vorig jaar. Twee weken geleden telde het 499 meldingen van crèches en onthaalouders die in de rats zitten. Dat waren er al een pak meer dan de weken voordien.

Maar het einde is duidelijk nog niet in zicht. Vorige week verwerkte het agentschap maar liefst 849 meldingen. “Dat is een stijging van 70 procent”, zegt woordvoerder Nele Wouters. De situatie was al acuut en is nu volledig uit de hand aan het lopen. Van de 6.424 opvanglocaties voor baby’s en peuters in Vlaanderen is bijna 8,5 procent dicht. Volgens Wouters doen de sluitingen zich vooral voor bij onthaalouders.

Vorige week was er even sprake dat personeel van de kinderopvang voorrang zou krijgen bij de toediening van de boosterprik. Onder meer Zorg Leuven pleitte hiervoor. Maar de ministers van Volksgezondheid besloten om geen prioritaire groepen voorrang te geven op de rest van de bevolking.

Kind & Gezin hoopt dat de piek in de besmettingscijfers nabij is. Een daling van de coronacijfers is de enige oplossing om korte termijn de druk van de ketel te halen. “Het is een bijzonder zware periode voor begeleiders én voor de ouders. We begrijpen dat het moeilijk is, maar we moeten solidair zijn. Als een kind symptomen heeft, hou hem of haar thuis.”

(agg)