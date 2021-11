Pools parlement neemt wet aan om Wit-Russische grens te beschermen

De wet werd aangenomen tegen de achtergrond van de aanhoudende crisis met duizenden migranten aan de grens van Polen met Wit-Rusland. Een overtuigende meerderheid van de parlementsleden stemde dinsdag voor het voorstel van de conservatieve en populistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Vertegenwoordigers van de oppositie hadden eerder kritiek geuit op het feit dat de PiS-regering de toegang van kritische journalisten tot het grensgebied permanent wilde blokkeren.

Begin september kondigde Polen de noodtoestand af voor een strook van drie kilometer langs de grens met Wit-Rusland. Sindsdien mochten buitenlanders, journalisten en hulporganisaties die zone niet meer betreden. De noodtoestand loopt dinsdag om middernacht af en kan volgens de grondwet niet worden verlengd.

De wetswijziging bepaalt nu dat de minister van Binnenlandse Zaken in de toekomst, in het geval van een gevaarlijke situatie, alle niet-ingezetenen de toegang tot een door hem bepaald grensgebied kan verbieden. Over uitzonderingen, vooral voor journalisten, moet de plaatselijke commandant van de grenswacht zich uitspreken. De wet moet nu worden ondertekend door president Andrzej Duda.