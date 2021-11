GEMEENTERAAD. “Dure” nieuwe expo in Gallo Romeins Museum kost 425.000 euro

Tongeren

Tentoonstelling: In mei opent de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Imperium Romanum - Het Romeinse Rijk met 150 foto’s van de Oostenrijkse kunstfotograaf Alfred Seiland. Het bestek van het lastenboek bedraagt 425.000 euro, dat is 75.000 euro hoger dan geraamd. Raadslid Stassen (Groen!) vindt dat een hoge kost: “Daar komt nog bij de verzekering, het transport, vergoeding voor de auteur, de foto’s zelf en dit budget werd ingeschreven voor de vernieuwing van de permanente tentoonstelling”. Cultuurschepen Christiaens antwoordde: “De vorige tijdelijke expo’s hadden een budget van meer dan 1 miljoen. Het is geen winstproces, net zoals een cultureel centrum of een openlucht zwembad”.

Toegangspoorten De Kevie: Het natuurgebied De Kevie wordt ontsloten via acht toegangspoorten, een onthaalcentrum en een uitkijkpunt met vleermuizenkelder. Het budget is geraamd op 810.000 euro, waarvan 485.000 LSM-middelen en een stadsaandeel van 325.000 euro. Raadslid Stassen (Groen!) vindt de locatie van het paviljoen niet ideaal: “De bezoekers moeten eerst over de nieuwe omleidingsweg geraken”. Milieuschepen Jans vond het een terechte bezorgdheid: “Er komt een maximaal beveiligde oversteek, een soort ‘bajonet’. We zijn samen met AWV zoekende naar een nog veiligere oplossing.”

Nazi-artikelen: Het reglement voor de wekelijkse antiek- en brocantemarkt wordt aangepast. N.a.v. herhaaldelijke inbreuken op de verkoop van Nazi-artikelen. De verkoop wordt uitgesloten van voorwerpen die blijk geven van racisme, antisemitisme, fascisme, seksisme, beledigende, discriminerende, haat zaaiende of gewelddadige kenmerken vertonen of propageren. Voorwerpen met merktekens van Nazi, SS, Hitler maar ook gebruiksvoorwerpen van oorlogen die aanstoot geven aan de nagedachtenis van slachtoffers. Raadslid Leenders (N-VA) stelt zich vragen: “Wie bepaalt of iets aanstootgevend is? Is een Afrikaans masker met dikke lippen racistisch? Is de opwaaiende jurk van Marilyn Monroe seksistisch? Dit is voer voor willekeur.” Marktschepen Hoogmartens reageerde: “Onze marktleiders zullen toezien en het schepencollege zal optreden. We willen de goede uitstraling van onze antiekmarkt behouden.”