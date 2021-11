Politie rolt drugsnetwerk op in Brabant en Limburg, 8 arrestaties

De hoofdverdachte is een 59-jarige man uit Eindhoven, die al vastzat en woensdag vrij zou komen. Volgens De Telegraaf gaat het om Peter ‘Peerke’ S., een kopstuk van de Brabantse onderwereld. De andere verdachten zijn mannen in de leeftijd van 29 tot 54 jaar. Ze worden vrijdag voorgeleid.

Het onderzoek naar het criminele netwerk begon eind vorig jaar, nadat de politie miljoenen versleutelde berichten van communicatiedienst Encrochat had onderschept. Dinsdag zijn door de politie het Openbaar Ministerie en de FIOD invallen gedaan in Nederland, België en Spanje.

Venlo en Weert

In Nederland is in veertien woningen en bedrijfspanden in Brabant en Limburg gezocht naar meer bewijs. Dat gebeurde in Eindhoven, Valkenswaard, Waalre, Heeze, Eersel, Venlo, Eindhoven, Weert en Bladel. De politie trof een kilo van vermoedelijk crystal meth aan, een grote hoeveelheid chemicaliën, enkele ketels om synthetische drugs mee te maken en een vuurwapen.

Volgens de politie hield de bende zich bezig met grootschalige invoer van chemicaliën voor synthetische drugs, het opzetten van drugslabs, het produceren van synthetische drugs en met de handel in cocaïne. Ook zou uit de onderschepte berichten zijn gebleken dat er voor minimaal 4,8 miljoen euro is witgewassen.