OPROEP. Heb jij al problemen gehad met cashbacks na Black Friday?

Vorige week boden tal van verkopers weer allerlei Black Friday-kortingen aan. De trend waaide een aantal jaren geleden over van de Verenigde Staten en zorgt sindsdien ook in ons land voor heel wat promoties en deals rond eind november.

Om na te gaan of de kortingen die verkopers aanbieden wel echt interessant zijn, lanceerde consumentenorganisatie Test Aankoop het platform ‘ratemydeal’. Via die tool analyseren prijsexperts de promoties voor 1945 producten in 67 webshops. Ze kijken hoe de prijzen evolueerden doorheen de tijd en vergelijken die met andere verkopers. Ook de kwaliteit van de producten wordt getest.

Cashback

Uit een analyse van ‘ratemydeal’ blijkt dat kortingen vaak aangedikt worden met een zogenaamde ‘cashback’. Daarbij kan de koper op een later moment een deel van de aankoopprijs terugkrijgen, bovenop de prijsverlaging. Voor de verkoper is dat voordelig omdat die zo interessante info over zijn klanten kan verzamelen. Als klant moet je immers je persoonlijke gegevens doorsturen alvorens je de cashback krijgt.

Test Aankoop stelde vast dat sommige verkopers de cashback afzonderlijk van de korting afficheren, wat de eerlijkste manier is. Maar andere verkopers integreren die cashback in de korting om zo een schijnbaar grotere Black Friday-promotie aan te bieden. Volgens de consumentenorganisatie is dat een onduidelijke en misleidende praktijk, omdat de promotie zo opgeklopt wordt. Bovendien kan de procedure om een cashback te krijgen zeer omslachtig zijn. Je moet een lange vragenlijst invullen of een aankoopbewijs of barcode inscannen. Het kan ook maanden duren voor je het beloofde bedrag op je rekening hebt staan.

Oproep

Wij zijn op zoek naar Limburgers die zelf ook slechte ervaringen hebben met zo’n cashbacks tijdens Black Friday. Voelde jij je al eens op het verkeerde been gezet door een hoge korting die uiteindelijk deels een cashback bleek te zijn? Moest jij al hemel en aarde bewegen om het beloofde bedrag uiteindelijk teruggestort te krijgen? En liet een cashback wel eens maanden op zich wachten? Laat het ons weten.

siol