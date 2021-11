Derde graad Katholieke Scholen Diest vanaf woensdag in afstandsonderwijs

De derde graad van de Katholieke Scholen Diest (KSD) telt 650 leerlingen. Die zitten in de vestigingen van de school aan de Mariëndaalstraat en de Peetersstraat. In de derde graad van de school werden al een aantal afwezigen geteld, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. “Het gaat om een tachtigtal leerlingen en om een tiental leerkrachten”, zegt directeur Renilde Verboven, directeur derde graad bij KSD. “De afwezigheden hebben niet zozeer met besmettingen te maken, maar wel met het naleven van de quarantaineregels.”

Het invoeren van het afstandsonderwijs gebeurt om alle leerlingen in de maand december nog zo veel mogelijk onderwijs te bieden. “Dan kunnen de leerkrachten in quarantaine les blijven geven en de leerlingen in quarantaine les blijven volgen. Op die manier vallen er zo weinig mogelijk lesuren weg en kan de geplande stof zo normaal mogelijk worden afgewerkt. De richtingen met veel praktijkvakken vallen buiten de regeling, omdat praktijklessen moeilijk in afstandsonderwijs te organiseren vallen.”

De organisatie van het afstandsonderwijs gebeurt ook met het oog op de examens. “Die starten na de week afstandsonderwijs, die bijkomende afwezigheden helpt voorkomen. Dan kunnen de leerlingen aan de fysiek georganiseerde examens deelnemen.” LW