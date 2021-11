Stad beslist om Koersel Kerst te annuleren

Stad Beringen heeft samen met de deelnemende verenigingen van Koersel Kerst beslist om de editie van dit jaar af te gelasten. “De geldende coronamaatregelen maken het heel moeilijk om Koersel Kerst veilig en toch sfeervol te organiseren”, licht schepen van evenementen Werner Janssen toe. Een aantal verenigingen zagen het niet zitten om vrijwilligers in te zetten en pasten met spijt in het hart voor deze editie. Ook het aantal standen op de Kerstmarkt was heel beperkt. Geen Koersel Kerst voor dit jaar dus”.

Samen met de afgelasting heeft stad Beringen beslist om volgend jaar twee evenementen in Koersel te organiseren. “Al de evenementen in de andere deelgemeenten zijn dit jaar wel doorgegaan. Vandaar dat wij beslist hebben om in het voorjaar van 2022 een extra evenement in Koersel te organiseren. Samen met de verenigingen gaan we de invulling van dat evenement bekijken. En dan hopen we dat op 17 en 18 december 2022 Koersel Kerst zonder beperkingen zal kunnen doorgaan”, meldt schepen van evenementen Werner Janssen.Stad Beringen heeft beslist om be-MINE on-ICE wel te laten doorgaan. “Tijdens dit evenement kunnen de geldende maatregelen gemakkelijker opgevolgd en gehandhaafd worden. En op die manier kunnen we de Beringenaren toch een gezellige buitenactiviteit aanbieden”, besluit Werner Janssen.