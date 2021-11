John van den Brom: “Spelers zijn strijdbaar, dat moeten ze nu ook tonen op veld”

LEES OOK. Van den Brom recupereert Onuachu in bekerclash met Club Brugge

Hoe dramatisch de resultaten van KRC Genk in de competitie ook mogen zijn, tot nu toe blijven de drie vooraf gedefinieerde doelen nog steeds realiseerbaar. Woensdagavond is het echter een eerste keer alles of niks in de achtste finales van de beker tegen Club Brugge.

“Wij hebben vorig seizoen mogen ervaren hoe mooi het is om de beker te winnen”, aldus John van den Brom. “Iedereen is erop gebrand om dat opnieuw te realiseren. Daarvoor moeten we dus woensdag in de eerste plaats voorbij Club Brugge.”

Drie dagen na de mokerslag in de competitie krijgen jullie een unieke kans op revanche.

Van den Brom: “Ik vind revanche nooit de juiste drijfveer voor een wedstrijd. Anderzijds wil je na een nederlaag altijd iets rechtzetten. Dat kunnen we nu meteen tegen dezelfde tegenstrever als zondag.”

Jij zat zondag heel diep na de 2-3-nederlaag. Wanneer heb je de focus kunnen verleggen naar de bekeropdracht?

“Ik heb een uurtje nodig gehad om het te plaatsen maar daarna begon ik weer vooruit te denken. Het was natuurlijk vooral de manier waarop we het - en dan moet ik weer het verschrikkelijk woordje ‘weer’ gebruiken - zelf weggaven, die iedereen zwaar viel. Het is niet zo dat we verloren omdat Club Brugge zo verschrikkelijk goed speelde. We waren de betere ploeg, dat was ook logisch omdat we ruim een helft met een mannetje meer speelden. Maar we maakten te grote fouten bij elk van de drie tegendoelpunten. Hrosovsky draaide even om zijn as en speelde zo Vanaken kwijt, Preciado gleed even weg en gaf Lang te veel ruimte en Muñoz loste zijn man op een hoekschop.”

Hoeveel zelfkritiek toonden je spelers na afloop?

“Iedereen beseft maar al te goed welke fouten hij heeft gemaakt. Daar zit het probleem niet in deze groep, iemand als Muñoz spreekt dat in de kleedkamer ook uit. Ik zag op training de voorbije dagen een positief ingestelde en strijdvaardige groep. Alleen moet dat ook vertaald worden naar de wedstrijd toe.”

Defensief missen jullie een portie gif. Er wordt veel te passief verdedigd, waardoor jullie heel makkelijk tegengoals slikken.

“Dat klopt. We verdedigen in onze eigen rechthoek vaak niet agressief genoeg. Dat wordt keihard afgestraft.”

Er wordt in periodes dat je vaak verliest ook gekeken naar de chemie tussen de coach en zijn spelers. Is die nog intact?

“Absoluut, dat is het probleem niet.”

Als coach kom je midden van een sportieve crisis onder druk te staan. Hoe ga je daar mee om? Neem je dat ook mee naar huis?

“(Glimlacht) Gelukkig is mijn vrouw even met vakantie, zij hoeft hier niet mee geconfronteerd te worden. Maar al bij al valt dat best mee. Ik draai al een tijdje mee, ik kan dat best plaatsen. Bovendien scherpt de extra druk mijn topsportmentaliteit aan, ik wil er dan alles aan doen om het de volgende wedstrijd beter te doen. Ik ben iemand die altijd strijdbaar blijft, ik kruip niet in een hoekje. Ik ben zondag al meteen aan de slag gegaan met mijn staf, we zijn al beginnen nadenken over de manier waarop we de match van woensdag willen aanpakken. Of we hetzelfde speelplan aanhouden, dingen anders willen neerzetten… Die druk verschilt voor mij niet zoveel met die van een goeie periode. Als we zes keer na mekaar gewonnen hebben, ga ik er alles aan doen om die zevende wedstrijd ook binnen te halen.”

