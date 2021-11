Een nieuwe lockdown is niet uitgesloten. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst in een gesprek met TV Limburg. De hoge cijfers, de Delta- en nu de Omikronvariant kunnen voor een te hoog aantal besmettingen zorgen. Want de nieuwe variant blijkt heel wat besmettelijker te zijn dan andere coronavarianten. Het baart de virologen zorgen dat er nog niet veel geweten is over de nieuwe omikronvariant.