Soudal Open golf strikt Pieters, Detry én Colsaerts: “Spelen op 20 minuten van mijn eigen bed is heel speciaal”

Volgend jaar heeft België met de Soudal Open opnieuw een golftoernooi op de European Tour, die in 2022 de DP World Tour wordt genoemd. De Belgische toppers Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts bevestigden al hun deelname aan het toernooi, dat van 12 tot 15 mei plaatsvindt op de Rinkven Golfclub in Schilde. De prijzenpot bedraagt 2 miljoen dollar.

“Er is de voorbije jaren steeds meer interesse voor golf in België. Dat is mede te danken aan onze talenten die meedraaien aan de wereldtop en aan de schitterende golfinfrastructuuur die we hier hebben”, stelde Bob Verbeeck, CEO van organisator Golazo, dinsdag op een persconferentie. “We brengen nu een flag ship-evenement naar België, zoals we er met de Memorial Van Damme, sommige wielerklassiekers en de Grote Prijs Formule 1 in Spa-Francorchamps maar enkele hebben.”

Vic Swerts, oprichter van de siliconen- en lijmenproducent Soudal, werd door Dimitri Rombouts, voorzitter van de Rinkven International Golf Club, gecontacteerd om een groot toernooi in het leven te roepen. Soudal engageert zich al zeker drie jaar om de titelpartner te zijn. “En waarschijnlijk 30 jaar, maar het hangt ervan af hoelang ik nog zal leven”, lachte Swerts. “Als Belgisch bedrijf dat wereldwijd actief is, zijn we erg fier om een toernooi van de DP World Tour in België te kunnen ondersteunen. Met dit titelpartnership wil Soudal er mee een feest van het golf van maken.”

“België heeft een sterke traditie in internationale golftoernooien, al sinds de allereerste Belgian Open in 1910”, aldus Keith Waters, COO van de European Tour. “We zijn dan ook erg blij dat er opnieuw een Belgisch toernooi op onze compleet nieuwe DP World Tour-kalender prijkt.”

De Amerikaanse golflegende Jack Nicklaus (81) zal in mei als eregast aanwezig zijn in Schilde. In zijn carrière won hij 118 proftoernooien, waaronder 18 majors, een record.

Het Belgian Open wordt sinds 1910 met tussenpozen gespeeld. Tot 2000 speelden de deelnemende golfers volgens het strokeplayformat. In 2018 en 2019 volgde onder impuls van Thomas Pieters een rentree op de Europese Tour als de Belgian Knockout, met 36 holes strokeplay gevolgd door matchplay met de beste 64 tijdens de laatste twee dagen. Voor de Soudal Open wordt geopteerd voor vier ronden strokeplay, met een cut na de tweede ronde.

Aan de 18e hole zal een grote publiekstribune opgebouwd worden op de Rinkven Golfclub. Tickets zijn te koop via de website www.soudalopen.be.

“Spelen op 20 minuten van mijn eigen bed is heel speciaal”

Thomas Pieters kijkt uit naar de Soudal Open (12-15 mei), het nieuwe Belgische golftoernooi op de DP World Tour. “Spelen op 20 minuten van mijn eigen bed is heel bijzonder”, zo verklaarde hij dinsdag tijdens een persconferentie op de Rinkven Golfclub in Schilde.

De familie van Pieters, de Belgische nummer 1 op de wereldranking (68e), organiseerde in 2018 en 2019 de Belgian Knockout in Schilde. “Het was altijd een droom van onze familie om hier een toernooi te hebben voor eigen publiek”, aldus de tweevoudige olympiër. “In 2018 was het heel speciaal om hier de Belgian Knockout te organiseren, gevolgd door nog een editie in 2019. Ik ben blij dat er nu opnieuw een toptoernooi is. Dit is ook belangrijk voor de jongeren, dit kan een boost geven aan het golf in België. Ik ga nu ook reclame maken voor dit toernooi bij mijn collega’s. Verder is het geweten wat nodig is om toppers te strikken. Chocolade is niet genoeg”, lachte Pieters.

Begin deze maand won Pieters met de Portugal Masters zijn vijfde toernooi op de European Tour. “De zege in Portugal betekent heel veel voor mij. Dan krijg je het gevoel dat je het nog kunt, al is het niet zo dat ik daaraan twijfelde. Sinds Wentworth in september was ik beter aan het spelen. Op een gegeven moment besliste ik de techniek aan de kant te schuiven en op gevoel te spelen. Mijn putting is vooral verbeterd. Statistisch gezien is het laatste deel van mijn seizoen het beste, ik weet ook niet waarom ik dan in actie schiet. Na de geboorte van mijn dochter moet ik wel zeggen dat ik rust heb gevonden. Er is nog iets naast golf. Zulke zaken maken je misschien net iets volwassener.”

Maar Pieters speelt naar eigen zeggen nog altijd met vuur en passie. “Ik hoop dat ik qua aantal toernooizeges in de dubbele cijfers kan geraken en zo een record kan neerzetten waar de Belgische jongeren jacht op kunnen maken. En als ik mag dromen, dan wil ik 36 majors winnen, maar dat zal uiteraard niet gebeuren”, grapte hij. “Verder wil ik nog enkele keren de Ryder Cup spelen, dat mis ik echt. Ik denk dat 2022 een goed jaar wordt.”

Op de Soudal Open zal golfegende Jack Nicklaus aanwezig zijn als eregast. “Ik heb hem een paar keer ontmoet in zijn club in Florida. Ik kreeg kippenvel toen ik hoorde dat hij naar het toernooi zou komen. Hij is een held voor mij”, besloot Pieters.