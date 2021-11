VTM stelt ‘Cupido ofzo’ na amper twee afleveringen alweer uit

Na amper twee afleveringen wordt ‘Cupido ofzo’, waarin Ruth Beeckmans en Frances Lefebure mensen met een beperking laten daten, alweer uitgesteld. Met een verhuizing naar het voorjaar wil VTM “het programma alle kansen bieden”. Feit is dat de kijkcijfers niet denderend waren.

Cupido ofzo haalde de eerste twee weken op de dag van uitzending gemiddeld zo’n 170.000 kijkers. Ter vergelijking: de start van het eerste seizoen ging vorig najaar nog vlot over het half miljoen.Vanaf woensdag 1 december zendt VTM om 21.45 uur een herhaling uit van Axel gaat binnen en in het voorjaar krijgen de resterende afleveringen een nieuwe kans om het verschil te maken.

Het is overigens niet de eerste keer dat VTM op die manier schuift in het zendschema. Dit voorjaar werd De omgekeerde wereld, de quiz met presentator Mathias Coppens, na drie afleveringen en tegenvallende resultaten verplaatst naar de zomer. “We willen het programma meer lucht geven”, klonk het toen, al maakte dat uiteindelijk in de cijfers niet al te veel verschil.(bpr)