Pelt

De komende weken krijgen zo’n 1.400 medewerkers van het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt hun boosterprik. Het ziekenhuispersoneel is een van de prioritaire groepen, die dit jaar nog een derde prik krijgt van het coronavaccin. In Noorderhart is 98% van de medewerkers gevaccineerd. Naast de prik krijgt iedereen in Pelt ook een mooi boeket bloemen, om hen te bedanken voor de inzet van de voorbije twee jaar.