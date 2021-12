Waarom ‘Hawkeye’ op Disney+ een schot in de roos is

Wat Marvel dit jaar in de bioscopen uitbracht, liet ons eerlijk gezegd nogal koud. Haar reeksen worden daarentegen almaar beter. Naast Loki en What if...? behoort Hawkeye, het eerste soloavontuur van de boogschietende superheld, tot het beste dat de superheldenfabriek dit jaar uitbracht.

Op papier is hij het kneusje van de Avengers, die Hawkeye. Als je met een simpele pijl en boog naast een Noorse god en een Hulk moet poseren, zal je nooit het coolste lid van de bende zijn. Dat acteur Jeremy Renner al elf jaar zijn mannetje staat naast Captain America en co., is dus al een prestatie op zich.

En dat zit ‘m net in zijn beperkingen. Hawkeye, in het dagelijks leven gewoon Clint Barton, is de everyman van de groep. Een superheld, maar wel eentje zonder kapsones. Een normale kerel die met opgetrokken wenkbrauw naar de gekkernij om hem heen kijkt. Een familieman, ook, die eigenlijk gewoon verlangt naar twee weken kerstvakantie met zijn kinderen.

Helaas, het is hem niet gegund. Al in de eerste minuten van de reeks zie je dat de jarenlange gevechten met kwaadaardige robots, aliens en de daarmee gepaarde verliezen hun effect hebben gehad op de man. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek.

Pupil en leermeester

De boogschutter kampt immers met gehoorverlies. “In de strips is dat al jaren zo”, zegt de zelf hardhorende Renner daarover in interviews. “Maar tijdens de opmars van Marvel was mijn personage nog geen prioriteit. Als je je publiek nog moet uitleggen hoe het zit met al die superhelden, goden en interdimensionale wezens, dan kan het hoorapparaat van Hawkeye nog wel even wachten. Maar ik ben blij dat ik nu de kans krijg om het personage verder uit te diepen.”

Opvallend is dat Hailee Steinfeld als Kate Bishop geen tweede viool speelt, maar evenveel – zo niet meer – schermtijd krijgt als Jeremy Renner. — © Film Frame

Opvallend is dat er evenveel – zo niet meer – aandacht wordt besteed aan nieuwkomer Kate Bishop. Het pad van de jonge spring-in-’t-veld kruist per toeval dat van Clint, en al snel zit er een bende van zijn oude vijanden achter hen aan. Gelukkig kan ook zij overweg met pijl en boog. Hailee Steinfeld is een meer dan waardige tegenspeelster voor Renner. De enthousiaste pupil en de knorrige leermeester, een klassieke combinatie die nog steeds werkt.

Een slimme zet om ook de achtergrond vol te stoppen met goeie acteurs. Momenteel krijgt Vera Farmiga, bekend uit onder andere The conjuring en Bates motel, als moeder van Kate nog niet bijster veel omhanden. Maar daar zou wel eens heel snel verandering in kunnen komen. Want haar aanstaande echtgenoot – Tony Dalton, die u kent als de gladde maar gevaarlijke booswicht Lalo uit Better call Saul – lijkt niet helemaal zuiver op de graat te zijn.

Kerstlichtjes

Bovendien komt Hawkeye, in tegenstelling tot vorige Marvelreeksen, wel haar belofte na. Dit is de ode aan de buddy cop movies die het almaar saaier en pompeuzer wordende The falcon and the winter soldier eerder dit jaar beweerde te zijn. Afgaande op de talrijke kerstlichtjes en de gevatte dialogen zou je zelfs zweren dat Shane Black, de man achter Lethal weapon en Kiss kiss bang bang, het stiekeme brein achter de reeks is.

Hawkeye haalt de inspiratie bij ‘buddy cop movies’. Afgaande op de talrijke kerstlichtjes zou je zelfs zweren dat Shane Black (Lethal weapon) het stiekem brein achter de reeks is. — © Chuck Zlotnick

Zo lagen wij in een deuk met de scène waarin een nochtans forse gangster niet om kan met bijdehante commentaar over zijn schuilplaats. “Waar moest ik dan naartoe?”, jammert de kolos. “Er zijn geen goeie plekken meer in New York.” “Ga er niet op in”, sust zijn kompaan. “Maar hij zit me te bekritiseren!”, klinkt het fel. Kijk, dat soort nonsens kan voor ons niet lang genoeg duren.

Samengevat: Hawkeye kan rekenen op twee uitstekende hoofdrolspelers, lekker gevatte dialogen en een sfeervolle setting. Wat ons betreft is dit vroege kerstgeschenkje van Marvel een – komt ie – schot in de roos.