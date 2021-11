Doelstelling voor windenergie al gehaald dit jaar

Vorig jaar werd slechts voor 71,85 Megawatt (MW) aan windturbines op land geplaatst. In het Vlaamse Windplan is voorzien om dat op te trekken tot 108 MW. Dit jaar werd dat streefdoel al in oktober gehaald, meldt Demir op basis van cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Er kwamen al 30 nieuwe turbines bij. Eind oktober stonden er in Vlaanderen voor 1.472,82 MW aan windturbines, goed voor 650 stuks.

Het Windplan legt de focus op het onbenutte potentieel in de vaak windrijke havengebieden en het Economisch Netwerk Albertkanaal. Daarnaast focust het plan ook op de ‘repowering’ van windturbines die voor het einde van hun levensduur staan en de versnelling van beroepsprocedures.