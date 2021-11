Amerikaans minister Antony Blinken waarschuwt: “Op elke Russische agressie tegen Oekraïne zal een ernstige reactie volgen”

Elke nieuwe agressie van Rusland tegen Oekraïne zal leiden tot een ernstige reactie. Die waarschuwing heeft Antony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, dinsdag gegeven in de marge van een ministeriële bijeenkomst van de Navo in de Letse hoofdstad Riga.

“Elke escalatie door Rusland zou zowel voor de Verenigde Staten als voor Letland reden tot grote bezorgdheid zijn en elke verdere agressie zou ernstige gevolgen hebben”, zei hij op een persconferentie met zijn Letse ambtgenoot Edgars Rinkevics.

Blinken wilde niet verder ingaan op wat zo’n reactie juist zou inhouden en zei dat hij dinsdag en woensdag in Riga eerst overleg zou plegen met de bondgenoten van de VS en de Navo. “We zijn zeer bezorgd over de bewegingen die we zien”, zei hij over de Russische troepen aan de Oekraïense grens.

De Amerikaanse diplomatieke chef waarschuwde ook opnieuw dat Washington samenwerkt met de Europese Unie aan nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Dat land wordt ervan beschuldigd “cynisch” gebruik te maken van migranten als “wapens” om zijn Europese buren te destabiliseren.