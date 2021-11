Dan toch geen nieuwe blessure voor Eden Hazard: “Hij is fit”

De Madrileense pers was er de hele dag mee bezig, de nieuwe blessure van Eden Hazard. Op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Bilbao schepte Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti duidelijkheid.

De Rode Duivel zou kampen met een probleem aan de kuit, zo klonk het. Hazard trainde dinsdag echter mee met de groep en zit in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Bilbao.

“Eden Hazard is fit, heeft met de groep getraind en is dus klaar voor de confrontatie met Bilbao”, aldus Ancelotti. “Hij is niet geblesseerd, maar soms heeft een speler meer tijd nodig om te herstellen na een terugslag. Het ging dus enkel om maagklachten.”

Hazard miste eerder de verplaatsingen naar Granada (1-4) in de competitie en Sheriff Tiraspol (0-3) in de Champions League, en de thuismatch tegen Sevilla (2-1).

De aanvoerder van de Rode Duivels kwam dit seizoen in elf optredens voor de Koninklijke (goed voor slechts 415 minuten) nog niet tot scoren en deelde tot nu toe slechts één assist uit. Mede daardoor verloor Hazard zijn plaats aan de Braziliaan Vinicius Junior.