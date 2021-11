Eigenaar Bar tre verliest zoon bij ongeval in Ardennen

Maandagavond is in de Ardennen een 34-jarige Hasselaar verongelukt. Francesco Calianno uit het centrum van Hasselt raakte er met zijn terreinwagen betrokken bij een ongeval.

Het ongeval gebeurde even voor 20 uur op de weg tussen Grandmenil en Mormont (N806) in Erezée (een kleine gemeente in het hart van de Belgische Ardennen in de provincie Luxemburg). Het slachtoffer raakte met zijn Land Rover van de weg en kwam tegen bomen terecht. Voor de Hasselaar kwam alle hulp te laat.

Francesco Calianno is een van de zonen van Dino Calianno; de man achter het Italiaans restaurant Bar tre op de Botermarkt in Hasselt. mm/dj