Het loopt tegen het nieuwe jaar: reserveer nu al je kerstconcert

Van populair tot klassiek, iedereen hangt graag zijn wagonnetje aan de kerstlocomotief. Dit is een selectie van kerstconcerten waarvoor je best zo snel mogelijk reserveert.

CONCERT: Kerstekind Axelle Red

Ze mag dan in februari zijn geboren, Axelle Red is diep vanbinnen altijd een kerstekind geweest. Haar droom komt uit met deze special met kerstklassiekers, veelal in een soulversie. Tijdeloze parels als Let it snow en Santa baby vult ze aan met aangepaste arrangementen uit haar eigen repertoire.

www.greenhousetalent.be ‘A very special Christmas’, Axelle Red, op 21/12 om 20 uur, cc Hasselt. Info: www.ccha.be

KLASSIEK: Oratorium van Bach

Dit is letterlijk een klassieker. Het iconische Weihnachtsoratorium van J.S. Bach is zonder enige twijfel het meest bekende uit het traditionele kerstrepertoire. Hier krijgen we de uitvoering van het Vlaams Radio Koor & il Gardellino met de Duitse sopraan Viola Blache (foto) als een van de solisten.

‘Weihnachtsoratorium’, Vlaams Radio Koor & il Gardellino, op 23/12 om 20 uur, cc Hasselt. Info: www.ccha.be

© Antje Kröger

CONCERT: Lisa del Bo in de kerk

Lisa del Bo, die al op plaat getuigde van haar geloof, gaat dezer dagen op kerkentournee. Ze zingt kerstklassiekers, gospelsongs en eigen liedjes die in de sfeer passen. Op sommige locaties doet Bart Herman mee.

‘Lisa viert Kerst’, Lisa del Bo, op 10/12 om 15 en om 20 uur, Sint-Mauritiuskerk Bilzen, op 14/12 om 20 uur, Parochiekerk Kermt, op 18 december om 20 uur O.L.V. Basiliek Tongeren en op 19/12 om 15 uur, Sint-Jan-de-Doperkerk Wellen. Info: www.lisadelbo.be

© Frank Abbeloos

KLASSIEK: Kom, laat ons vrolijk zijn

De verwijzing is duidelijk. In tijden van pest creëerden componisten een muzikale wereld van warmte en hoop. Wouter Dekoninck bundelt met zijn barokorkest Hildebrandt Consort zulk werk met de boodschap van licht en vrede uit het kerstverhaal.

Nun singet… und seid froh!, Hildebrandt Consort, op 17/12 om 20.15 uur, Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

CONCERT: Kerst in de sixties

Toen de kerken op kerstavond volliepen voor de middernachtmis en er evenveel kalkoen op tafel kwam als er engelenhaar in de boom hing. De Bonanzas, archivarissen van sixtiesmuziek, roepen die sfeer van weleer op met kerstklassiekers, maar zelfs ook met nummers van de duivelse Stones.