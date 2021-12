Kerstboomkweker onthult zijn geheimen: “Snoeien, snoeien en nog eens snoeien”

Pas in 1982 stonden er voor het eerst kerstbomen voor het Vaticaan. U raadde het al: die naaldbomen hebben een heidense oorsprong en matchen niet met de op één na belangrijkste christelijke feestdag (Pasen staat uiteraard bovenaan). Vandaag heeft zelfs de meest rabiate gelovige geen bezwaar tegen het plaatsen van een spar of den – korte, harde versus zachte, lange naalden – in de periode rond 25 december. Dit jaar staat op het Sint-Pietersplein een knoert van 28 meter hoog uit de Dolomieten. In de huiskamer zijn we al tevreden met een exemplaar van twee meter. Maar dan rijst de vraag: kiezen we voor een kunst- of een echte kerstboom?

“We gaan weer voor the real stuff, we willen de naalden ruiken. En voor de prijs van een kunstkerstboom heb je x-aantal echte bomen” Kerstboomkweker Johan Lantmeeters

“Veel mensen hebben hun kunstkerstboom afgedankt”, zegt Johan Lantmeeters, één van de schaarse Limburgse kwekers. “Vroeger was de redenering: een plastic boom kost wel wat geld, maar je hebt geen gedoe en je verdient die investering na een aantal jaren terug. Nu is het omgekeerd: voor de prijs van een kunstkerstboom kunnen we x-aantal echte bomen kopen.”

LEES OOK. Kerstbomen vliegen nu al de deur uit: “Zoeken naar gezelligheid”

“We gaan weer voor the real stuff, we willen de naalden ruiken. Ik denk dat corona daar voor iets tussen zit. We hebben dat vorig jaar al gezien. Buitenlandse wintervakanties, restaurant- of vriendenbezoek, cultuurevenementen, citytrips … Dat was allemaal niet vanzelfsprekend of onmogelijk. Daarom maakten we het in huis extra gezellig. Dit jaar is het niet anders.”

Nordmann

Johan Lantmeeters heeft in Termien (Genk) een areaal van anderhalve hectare, waarop vierduizend kerstbomen staan: zestig procent omorika, dertig procent nordmann en tien procent picea abies. De nordmann is de laatste jaren almaar populairder geworden, ook al is deze soort de duurste.

Ben je nog op zoek naar een echte kerstboom? Dan kan je bij Johan Lantmeeters terecht, of op een van de adresjes die onze lezers aanraden: ontdek ze hier.

Ontbreekt er nog een verkooppunt op de kaart? Laat het ons weten via het antwoordformulier onderaan het artikel.

“Vijftig euro voor een boom van twee à tweeënhalve meter. Het prijskaartje is hoger omdat hij een trage groeier is en langer op het veld staat vooraleer hij de perfecte hoogte heeft. Reken maar een jaar of twaalf. Zijn grootste voordeel is dat de naalden nauwelijks uitvallen. Bovendien heeft hij een diepgroene kleur en stevige takken, die wat versiering kunnen verdragen.”

Magazines

Dat er weinig kerstboomkwekers zijn in Limburg, verwondert niet. “Voor die mooie vorm moet je snoeien, snoeien, snoeien. Dat is arbeidsintensief.” — © Luc Daelemans

Dat er in onze provincie relatief weinig kwekers zijn, is volgens Johan Lantmeeters niet verwonderlijk. “Vroeger waren de kopers minder kritisch. Een kerstboom was een kerstboom, punt. Nu zien de mensen in glossy magazines de perfecte boom. Tegenwoordig moet een echte kerstboom een even mooie vorm hebben als een kunstkerstboom. Met dat idee moet je als kweker aan de slag. Snoeien, snoeien en nog eens snoeien. Een arbeidsintensieve bezigheid, waar je in verhouding weinig aan verdient. Sommigen denken dat iedereen kerstbomen kan kweken, maar zo eenvoudig is het niet.”

Uitplanten

Iedereen heeft het weleens meegemaakt, een kerstboom die na een week zijn naalden begint te verliezen. “In sommige groothandels worden bomen verkocht die al enkele maanden vooraf werden gekapt of uitgeplant. Ik doe dat pas twee weken voor de verkoop begint. Je kan op het veld ook een boom komen kiezen. Dan plant ik die uit op de dag dat je hem komt afhalen. En ik kan je beloven: dit jaar is de kwaliteit heel goed omdat we een vochtig najaar hadden.”

Johan Lantmeeters, Hutten 66, Genk. Meer info: 0486/24.38.61 of ‘Kerstbomen De Hutten’ op Facebook

De tips van Johan voor de perfecte kerstboom

Met EasyFix boort Johan een gat in de stam, zodat de boom perfect op een standaard staat. — © luc daelemans

Aankoop: “Eenvoudig: kijk goed naar de naalden. Die moeten fris groen zijn en blinken. Bij thuiskomst zet je de boom liefst een dag in een koele berging bij tien à vijftien graden om hem te laten acclimatiseren.”

Plaatsing: “Als je vloerverwarming hebt, plaats de pot dan op een plank. Een kerstboom heeft niet graag warme voeten. Als je de boom kaarsrecht wil plaatsen, schaf je dan een kerstboomstandaard aan. Van EasyFix, bijvoorbeeld. De boom wordt bij de aankoop voorgeboord, gewoon een gaatje onderaan de stam. Thuis hoef je de pin van de standaard maar in het voorgeboorde gat te duwen.”

Onderhoud: “Zo’n kerstboomstandaard is een bak waarin je water kan gieten, ideaal voor een snelle wateropname. Aan het water kan je plantenvoeding toevoegen. Ik raad ook aan om de boom geregeld te besproeien met een vernevelaar, gewoon kraantjeswater. Het kost wel wat moeite, maar dan heb je tot een eindje na Nieuwjaar plezier van je boom.”

Ken je zelf nog een verkooppunt van echte kerstbomen in Limburg? Laat het ons weten.