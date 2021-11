Nieuwe maatregelen zorgen voor verwarring (en annulaties) bij grote vakantiewoningen

De uitbaters van grote vakantiewoningen in Vlaanderen zijn verward en ontstemd na de communicatie afgelopen weekend rond het ontvangen van grote(re) gezelschappen. Ze zien het aantal annulaties dan ook oplopen, klinkt het dinsdag bij Logeren in Vlaanderen.

Na het Overlegcomité van 26 november werden er geen restricties voor logies vermeld, buiten het algemeen afraden van veel sociale contacten. Uit het Koninklijk Besluit bleek een dag later echter dat private bijeenkomsten binnen enkel thuis mogen of in “kleine toeristische logies”, zijnde een vakantiewoning die maximaal 15 personen kan herbergen. Deze regel werd in de loop van zaterdag genuanceerd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) tot “er mogen geen feestjes plaatsvinden in vakantiewoningen”.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). — © REUTERS

De uitbaters zitten dan ook met heel wat vragen. Mogen er wel of niet grotere groepen overnachten in een vakantiewoning? En betekent het KB dat vakantiewoningen die meer dan 15 personen kunnen herbergen geen gasten meer mogen ontvangen? Zitten kinderen vervat in dat maximum van 15 personen? De logies kaarten verder aan dat het aantal annulaties als gevolg van de onduidelijkheid toeneemt.

Grote vakantiewoningen worden vooral geboekt door “uitgebreide” families en niet om te feesten, klinkt het verder. De nieuwe maatregel zorgt er dan ook voor dat zij hun toevlucht gaan zoeken binnen de beslotenheid van de privéwoning, waardoor de kans op besmetting toeneemt.

De logies vragen daarom in de eerste plaats een bevestiging dat de beperking enkel doelt op het niet houden van feesten in logies, zonder hier een beperking van de grootte van het gezelschap aan te koppelen. In de tweede plaats vragen ze om overheidssteun voor de logies die sinds het begin van de crisis reeds zeer zwaar te lijden hebben gehad.