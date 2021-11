Model Rose Bertram toont eerlijke foto van haar post-babybuik: “Ik heb striae en los vel”

Op sociale media lijkt het soms of BV’s en celebs na hun bevalling in geen tijd terug in shape zijn. Dat staat vaak ver van de realiteit, want de meeste vrouwen lukt dat niet. Zelfs niet als je een model bent. 

Model Rose Bertram postte op Instagram een eerlijke foto van haar buik na het krijgen van twee kindjes. Op 18 februari beviel ze van haar tweede dochtertje Zaylee Rose en nu, negen maanden later, deelt ze een foto met een positieve boodschap om de beste versie van jezelf te worden.

“Dit is iets wat ik graag met jullie wil delen. Het is makkelijk om een filter te gebruiken en jezelf er nog beter uit te laten zien, maar hey, ik ben niet perfect. Ik heb striae en los vel, mijn bovenlichaam is heel makkelijk om te trainen, maar mijn buikspieren zijn moeilijk. Na twee kinderen is het veel lastiger om in vorm te geraken. Ik probeer zo veel mogelijk te trainen, niet om er perfect uit te zien, maar gewoon om de beste versie van mezelf te zijn. Ik heb gemerkt dat ik mijn lichaam vergeleek met veel andere vrouwen en ik heb me gerealiseerd dat jezelf vergelijken niet de juiste manier is. Dit is om je te herinneren altijd te werken aan de beste versie van JOU.”

De post is inmiddels ruim 41.000 keer geliked en Rose krijgt veel positieve reacties: “Bedankt om dit te delen! Kleine reminder to myself! Ben menselijk en in het echte leven is er geen photoshop”, klinkt het onder andere.