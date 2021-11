Ook gemeentelijke basisschool As dicht door corona

Het coronavirus treft nu ook de basisschool van As. Ondanks de inspanningen van het hele schoolteam om de organisatie op een veilige manier te laten verlopen, merkte de directie een enorme toename van positieve testen bij de leerlingen waardoor drastisch ingrijpen noodzakelijk is. De school gaat vanaf morgen voor een week dicht.

Eerder moesten al enkele klassen in quarantaine geplaatst worden, maar de bijkomende besmettingen en de quarantaineplicht voor leerkrachten maken het nu onmogelijk om de schoolwerking naar behoren te organiseren en de lesactiviteiten verder te zetten.

“Door deze pedagogische overmacht hebben we na meermaals overleg met de directie, het schoolbestuur en het CLB, moeten beslissen om de gemeentelijke basisschool van woensdag 1 december tot en met dinsdag 7 december te sluiten”, verduidelijkt burgemeester Tom Seurs namens het schoolbestuur. “Waar mogelijk schakelen we over op afstandsonderwijs, al organiseert de school tijdens deze dagen wel een noodopvang. Maar aangezien het virus in onze school circuleert, willen we vragen om de opvang zoveel mogelijk thuis te organiseren”.

De schooldirectie vraagt in een brief aan de ouders om begrip en verzoekt om de contacten van de kinderen zoveel als mogelijk te beperken. GeVa