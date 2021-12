VIDEO. Prachtig! Schaatsster haalt indrukwekkende kunstjes uit op Limburgse ijspistes

Getest door:

Voor deze test trok Line De Graef (16) haar mooiste schaatspak aan. Zij is al jaren lid van Kunstschaatsclub HSK Hasselt, won al verschillende kampioenschappen en maakt intussen deel uit van het Belgisch kunstschaatsteam.

Winterland: “Hier is zelfs ruimte voor een kunstje”

In Winterland in Hasselt beleef je 1.000 vierkante meter aan schaatsplezier op de grootste kerstmarkt in de provincie. Line De Graef (16) ontdekte er jaren geleden, als vijfjarige meisje, haar passie voor schaatsen. “Ik zag iemand een pirouette doen, dat wilde ik ook kunnen. Die kerstvakantie volgde ik een schaatsstage. Dit was het begin van mijn liefde voor kunstschaatsen”, zegt Line. Tijd voor Line om terug te keren naar de schaatsbaan waar het begon. Dit keer met haar kunstschaatsen en een wedstrijdpakje aan. Die pakjes ontwerpt ze trouwens zelf.

Lines oordeel? “De schaatspiste van Winterland is een grote baan. Je kan er fijn rondjes schaatsen, en als het niet te druk is, heb ik zelfs ruimte om wat kunstjes doen. Al is het echt een recreatieve baan, vooral fijn om wat met vriendinnen te komen schaatsen.”

We trokken op zondag naar Winterland. Het was redelijk druk op de schaatsbaan, en dat merk je ook aan het ijs. “Er ligt behoorlijk wat sneeuw op de baan. Een professionele indoor-ijsbaan wordt meermaals afgereden. Dat is hier met de drukte niet haalbaar. Het schaatst iets minder gemakkelijk. En wanneer je valt, val je ook iets harder, omdat de sneeuw je stopt en je niet zachtjes verder glijdt. (lacht) Hier en daar zijn er wat kleine groeven in het ijs, maar de baan is niet extreem hobbelig.”

De huurschaatsen zijn hockeyschaatsen. “Ik ben mijn kunstschaatsen gewend. Kunstschaatsen hebben een langer ijzer en aan de voorzijde een punt waarmee we ons bij een sprong kunnen afzetten, en het geeft ons ook houvast wanneer we landen. De huurschaatsen zijn prima voor de recreatieve schaatser die even wat rondjes wil doen. De schaatsen in Winterland zijn niet heel scherp, maar ook niet extreem bot, waardoor je wel voldoende grip hebt op het ijs.”

Sfeer en gezelligheid? Op zoek naar echte kerstsfeer? Dan ben je in Winterland op de juiste plek. De schaatsbaan is er extra gezellig met een grote kerstboom in het midden en veel kerstlichtjes rondom. Rondom de baan staan wat tafeltjes waar je kan genieten van een drankje of een hapje gekocht aan één van de vele kerstkraampjes op de markt. Terwijl de kinderen schaatsen, kunnen ouders over de kerstmarkt kuieren, of genieten van een drankje in het naastgelegen Grand Café. Daar beleef je de ultieme kerstsfeer bij een jenevertje, glühwein, of iets anders lekkers.

Prijs? Toegang tot Winterland is gratis. Om te schaatsen betaal je 4,5 euro. Schaatsen huren kost nog eens 5 euro. Je mag zo lang schaatsen als je wil.

Conclusie? “Een gezellige schaatsbaan met veel kerstsfeer voor de recreatieve schaatser die met familie of vrienden een middag of avond schaatsplezier wil beleven.”

Winterland, Kolonel Dusartplein in Hasselt. Info: www.winterland.be

Terland: “Gezellig, met een apart uitzicht”

In de zomer zit je er met je voeten in het zand en beleef je er de ultieme strandsfeer. Deze winter geniet je in Terland in Dilsen-Stokkem van het winterlandschap en kan je er naar hartenlust schaatsen op de geïnstalleerde ijspiste van 400 vierkante meter op het strand.

Lines oordeel? “Een gezellige ijsbaan met een mooi uitzicht op het strand en het meer. Dat is wel apart. Er ligt een beetje sneeuw op het ijs, maar het valt al bij al nog mee. Er zijn weinig tot geen groeven in het ijs en het ligt heel vlak. Het ijs is wel redelijk hard, wat meestal zo is bij tijdelijke buitenpistes. Dan heb je iets minder grip en val je gemakkelijker. De huurschaatsen zijn heel bot. Hierdoor heb je weinig grip. Ik probeerde me af te duwen om te vertrekken en mijn voeten gleden al weg. De huurschaatsen zijn ook hockeyschaatsen die iets minder gemakkelijk zijn, omdat de ijzers minder lang zijn. Maar voor de recreatieve schaatser die zich hier met wat vrienden komt amuseren, is dit prima. Al zouden de schaatsen dus wel iets beter geslepen mogen zijn voor iets meer grip op het ijs en minder kans op een valpartij.”

Sfeer en gezelligheid? De schaatsbaan ligt in het nieuwe resort Terhills in Nationaal Park Hoge Kempen. Schaatsen in Terland is een aparte ervaring. De tent over de schaatsbaan is in een doorzichtig zeil en zo heb je zicht op de omliggende natuur, het meer en het strand. Rond de schaatsbaan staan een paar kerstbomen met wat kerstlichtjes, maar de kerstsfeer is hier niet alomtegenwoordig. Hier kom je eerder om de natuurlijke omgeving op te snuiven. Rondom de schaatsbaan staan wat tafeltjes, zodat ouders er hun kinderen in de mot kunnen houden en kunnen aanmoedigen. Vlak bij de ijspiste vind je de winterbar waar je zelf een drankje of hapje kan halen. Elke donderdag en vrijdag kan je er genieten van een Winter BBQ.

Prijs? 10 euro per persoon inclusief de huur van de schaatsen voor twee uur schaatsplezier. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 15 uur kan je drie uur schaatsen voor dit bedrag.

Conclusie? Een toffe schaatsbaan, niet al te groot, met goed ijs en een prachtig uitzicht op het meer en strand van Terland.

Terland, Nationaal Parklaan 1 in Dilsen-Stokkem. Info: www.terland.be

Maaseyck on Ice: ook de gebroeders Van Eyck mee in de tent

Voor de tweede keer is de Markt in Maaseik omgetoverd tot een winterse schaatsbaan. Onder het toeziend oog van de Gebroeders Van Eyck, wiens standbeeld mee in de wintertent opgenomen is, beleef je er uren ijsplezier op de piste van 450 vierkante meter.

Lines oordeel? “Fantastisch dat ook in Maaseik het initiatief voor een schaatsbaan genomen wordt. Zo kan je in de donkere wintermaanden toch fijn met familie komen schaatsen. Het is er ook gezellig met tafeltjes rond de baan. Dat ook het standbeeld van de gebroeders Van Eyck mee in de tent staat, is wel apart. Het is een grotere piste met voldoende ruimte om te schaatsen. Er ligt weinig sneeuw op het ijs waardoor je gemakkelijker over het ijs glijdt. Bij veel sneeuw moet je harder duwen om vooruit te komen en is het voor mij ook moeilijk om pirouettes te maken. Hier en daar voel ik wel diepe krassen in het ijs en is het opgepast dat je er niet achter blijft haken. Maar over het algemeen is het een fijne schaatspiste. De huurschaatsen zijn heel nieuw en voelen fijn rond mijn voet. Helaas zijn ze wel super bot, wat het schaatsen minder veilig maakt. Wanneer ik me wil afzetten, glijden mijn voeten meteen weg naar de zijkant. Dat is niet ideaal.”

Sfeer en gezelligheid? De schaatsbaan ligt midden op de Markt in hartje historisch Maaseik. Aan de schaatsbaan ligt een gezellige winterbar waar je terecht kan om iets te drinken. Je kan er ook een drankje halen om aan de tafeltjes rond de ijspiste te nuttigen. Twee jaar geleden was het gedeelte tussen de winterbar en de ijspiste niet overdekt waardoor je bij slecht weer door de regen moest. Nu ligt alles samen in één grote tent. Daardoor is dit keer ook het standbeeld van de Gebroeders Maaseyck mee overdekt. Met de aanplanting rond het standbeeld geeft het een extra gezellig effect in de tent. Behalve één met slingers, kerstballen en lichtjes versierde dennenboom staan er nog enkele lege kerstbomen. De echte kerstsfeer heb je er niet. Discoballen en gekleurde lichten zorgen boven de ijspiste wel voor extra atmosfeer.

Prijs? 7 euro per persoon met huur van schaatsen inbegrepen. 5 euro als je zelf schaatsen hebt.

Conclusie? Een fijne ijspiste in hartje historisch Maaseik. De schaatsbaan is voldoende groot en het ijs prima. Ernaast vind je een winterbar waar je terecht kan voor een drankje en winterse gezelligheid.

Praktisch? Maaseyk On Ice, Markt in Maaseik. Info: www.maaseyckonice.be

