Vlaanderen zorgde voor het groenste WK wielrennen ooit: “Onze ecologische voetafdruk met 52% verminderd”

Met de inzet van herbruikbaar cateringmateriaal, over het maximaal gebruik van elektrische wagens en biodiesel, en het hergebruik van water werd de voetafdruk verminderd met 52%. Daarvan werd 45% gerealiseerd door het gebruik van biodiesel voor generatoren, 4% door het gebruik van elektrische en hybride wagens, en 3% door groene elektriciteit. Een mooi resultaat. Helaas: 97% van de totale uitstoot wordt veroorzaakt door externe uitstoot, waarover de organisatie geen controle heeft (onder meer brandstof van voertuigen van derden, water en afvalwater, afval, hotelovernachtingen).

“Binnen de categorieën waarop de organisatie een directe impact heeft, zijn de verdere elektrificatie van het wagenpark en het verbeterde gebruik van de elektrische netwerken van de steden - om het gebruik van generatoren te verminderen - van cruciaal belang”, zegt Eline Brugman, Director Climate & Energy bij Deloitte. “Voor de verdere vermindering van de externe uitstoot worden het verzamelen van gegevens over de mobiliteit van toeschouwers, de selectie van hotels die duurzame inspanningen leveren, het promoten van reizen per spoor in plaats van per vliegtuig of auto voor de teams en de pers, en het aanmoedigen van meer vegetarische catering aanbevolen.”

Minder water en afval

Zo werden er op het WK 45 extra treinen ingezet, goed voor 62.440 reizigers. 95% van de opgewekte elektriciteit was afkomstig van groene bronnen (zon en wind) en er werden 34 elektrische en hybride auto’s gebruikt tijdens het evenement. Om het waterverbruik te verminderen, werd de voorkeur gegeven aan het gebruik van 162 vacuümtoiletten, waarmee ongeveer 350.000 liter water werd bespaard. Tijdens het evenement werd 24,7 ton afval ingezameld, een relatief laag getal dankzij het gebruik van meer dan 200.000 herbruikbare bekers en de inzet van 2.240 vrijwilligers die de wielerfans sensibiliseerden. 29% procent van het totale afval van het evenement werd gerecycleerd.

“We mogen fier zijn, maar de weg is nog lang”, zegt Tomas Van Den Spiegel namens de organisatoren. “We kunnen dit rapport gebruiken voor andere evenementen, niet alleen in het wielrennen.”