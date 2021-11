Opmerkelijk verhaal uit Argentinië: voormalig F1-piloot Norberto Fontana vindt na 23 jaar gestolen helm terug

De Argentijn kwam in het jaar 1997 vier races uit voor Sauber als vervanger van vaste rijder Gianni Morbidelli. In zijn periode als F1-rijder liet hij niet meteen een onuitwisbare indruk na maar het verhaal over hoe hij afgelopen weekend een helm terugkreeg nadat die drieëntwintig jaar geleden uit zijn huis was gestolen is op zijn minst gezegd opmerkelijk.

Terwijl Fontana in Engeland was om te onderhandelen voor een zitje bij Tyrell werd de bewuste helm gestolen uit zijn huis in Argentinië. Het betrof een helm die hij gedragen had in 1996 tijdens testsessies in Mugello en Estoril toen hij verbonden was als testpiloot aan Sauber.

Puur toeval

Bijna vierentwintig jaar later zag Christian Bodrato, een vriend van Fontana, in een randstad van Buenos Aires een vrouw naast een motor zitten met een helm op de schoot die het design van Fontana droeg. Bodrato nam een foto en stuurde hem naar Fontana, die meteen zag dat het om zijn helm ging.

Bodrato sprak de vrouw aan en kon de helm kopen van de vrouw, die vertelde dat ze niets met de diefstal te maken had, en kon hem zo terug bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. De helm was in vrij goede staat, enkel de radioapparatuur ontbrak.

“Ik wist dat ik op een dag die helm zou kunnen vinden, want als mensen die kleuren zien, weten ze dat ze van mij zijn“, aldus Fontana op zijn Instagram-account.

Langer dan vier races voor Sauber duurde de F1-carrière van Fontana niet. Hij probeerde nog een zitje te versieren bij Tyrell en Minardi maar dat draaide op niets uit. Hij racete nog in de Formule 3000, Formule Nippon en een korte periode in de CART-series voor hij terug naar Argentinië keerde.

De nu zesenveertigjarige Fontana is nog steeds aan de slag als rijder in de toerwagen-racerij in zijn thuisland.