Hoe Dries Mertens zijn eigen toekomst kan bepalen bij Napoli

De zware blessure van Victor Osimhen (ex-Charleroi) was een welgekomen cadeautje voor Mertens. Onze landgenoot scoorde deze maand al vier keer, waarvan afgelopen weekend nog twee pareltjes in de clash met Lazio (4-0). Napoli is momenteel alleen leider in de Serie A.

“Ik vind het niet erg als ze zeggen dat ik niet meer de oude ben”, reageerde ‘Ciro’ na de partij. “Het is dan aan mij om dit niveau aan te houden en niet voldaan te zijn met de twee goals van vandaag. Mijn aflopend contract? Er wordt veel over gepraat, maar ik heb altijd gezegd dat ik hoop om hier nog lang te blijven. Meer dan dat kan ik op dit moment niet zeggen.”

Optie

Napoli kan het contract van Mertens met één jaar verlengen, als het dat wil. Volgens La Gazzetta dello Sport ziet het er momenteel goed uit. “Ook in 2020 liep het contract van Mertens af en werd het alsnog verlengd”, aldus de roze sportkrant. “Inter wilde hem toen binnenhalen, de contracten lagen zelfs al klaar, maar Mertens wilde blijven. Een lunch met de voorzitter was genoeg en Mertens tekende in juni zijn verlenging om diezelfde dag de beker te winnen.”

© ISOPIX

Het probleem nu is echter zijn salaris. Mertens verdient momenteel 4,8 miljoen euro netto plus bonussen per jaar. Napoli kan de optie lichten en zijn contract verlengen tot 2023, maar dan is dat wel aan dezelfde voorwaarden. En daar wringt het schoentje. De Partenopei willen hun loonlast, die meer dan 100 miljoen euro bedraagt, naar beneden halen. Voorzitter De Laurentiis zou kapitein en clublegende Lorenzo Insigne daarom een voorstel hebben gedaan om zijn contract te verlengen aan de helft van zijn huidige salaris (5 miljoen euro per jaar).

“Normaal gezien bied je méér geld om een contract te verlengen”, reageerde Insignes manager Vincenzo Pisacane. “Lorenzo was dan ook enorm verrast door dit voorstel.”

© ISOPIX

En dat lot, een halvering van zijn salaris, lijkt ook Mertens beschoren. “Pas in het voorjaar, wanneer we weten of Napoli de Champions League haalt, zal Napoli keuzes gaan maken. Keuzes die ook bepaald zullen worden door de prestaties van Dries. Als de Belg voor zijn negende seizoen op rij de dubbele cijfers haalt, is de kans groot dat in ieder geval een ticket voor het kampioenenbal geboekt wordt”, aldus de Gazzetta.

“Maar zijn salaris dat de club 9 miljoen euro kost is waarschijnlijk buiten proportie”, stellen de Italianen. “Het is echter mogelijk dat voorzitter Aurelio De Laurentiis zal begrijpen dat het weinig zin heeft om een oude rot als Mertens in te ruilen voor een nieuwe. Dat zo iemand, zelfs op 35-jarige leeftijd, moeilijk te vervangen is. En uiteindelijk een manier vinden om een akkoord te vinden en door te gaan. Want een Mertens in Napels is voor altijd.”