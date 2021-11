Na Martine Jonckheere en Gunther Levi moeten nog twee personages uit ‘Familie’ verdwijnen

Hilde Van Haesendonck speelde al zeven jaar de rol van Jenny Versteven en Ludo Hellinx kroop sinds 2012 in de huid van Patrick Pauwels. Maar nu kregen beide acteurs dus te horen dat er niet langer op hen gerekend wordt. “Ik was met verstomming geslagen”, reageert Van Haesendonck in Dag Allemaal. “En Ludo had dit evenmin zien aankomen. Ik heb het gevoel dat de nieuwe schrijvers een eigen lijn willen bewandelen, het pad van de verjonging. Ze hebben grote plannen met de nieuwe personages die er de afgelopen maanden bijgekomen zijn. Maar van de regisseur tot de schminkster: iedereen vindt het erg dat ik verdwijn.”

Ook Ludo Hellinx begrijpt de beslissing niet. “Hoe ik me voel? Slecht, natuurlijk. Ik had dit totaal niet zien aankomen en heb er ook geen begrip voor. De uitleg die ik gekregen heb… Sorry, maar dat is er een van kust-m’n-voeten. De scenaristen zeggen dat ze het zelf spijtig vinden, maar dat hen van hogerhand is opgelegd dat er een aantal personages moeten verdwijnen. Tja, ik zal dat dan maar geloven, zeker?”

Enkele weken geleden werd er al een eerste bommetje gedropt op de set van ‘Familie’. Toen raakte bekend dat Gunther Levi - ofwel Peter Van den Bossche - na 22 jaar aan de deur werd gezet en dat ook Martine Jonckheere (Marie-Rose De Putter) al voor de derde keer uit de soap moest verdwijnen.