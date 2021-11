Elke nacht slapen in de vrieskou in de hoop een plekje in opvang te krijgen: “Wie uit de rij vertrekt, is plaats kwijt”

“De politie komt ons ’s nachts wegjagen, maar we doen alleen het blokje om. Een kwartier later staan we hier terug.” Er zijn in de Brusselse straten nochtans warmere plaatsen om te overnachten dan de kasseien in de regen aan de achterpoort van het Klein Kasteeltje. Toch slapen hier ondertussen elke nacht tot bijna honderd asielzoekers. “Vannacht was het om te bevriezen.”