‘Helende Handen’ moeten PXL-studenten door moeilijke coronatijd helpen

'Helende Handen' is het werk van Nerses Vardanyan, een in België wonende kunstenaar van Armeense komaf. Het werk is niet alleen een puzzelstukje van ‘Hope and Optimism’ maar als het ware ook eentje van Gerrit Kempeneers zelf. De kunstenaar gebruikte voor het beeld immers een afdruk van Gerrits handen. En dat is geen toeval: in zijn dagelijkse job van kinesist, bedrijfsconsultant en sportconsultant laat hij zijn ‘helende handen’ het werk doen en werkt hij samen met tientallen atleten, recreatieve sporters, ondernemers en werknemers richting een gezonde geest in een gezond lichaam. Eén van Gerrits bekendste atleten is olympisch kampioen Nina Derwael. The Hope and Optimism Portfolio, zo heet de complete tentoonstelling die Kempeneers, toen nog als student kine, mee op poten zette. “Ons idee was groots”, vertelt Kempeneers. “We hadden meer dan 300 landen aangeschreven met de vraag naar een kunstwerk. Meer dan honderd landen gingen daarop in. Ons doel was om een positieve boodschap te brengen, geïnspireerd door het gedachtegoed van Nelson Mandela. De tentoonstelling heeft een complete toer doorheen de wereld achter de rug. Even naar het beeld zelf. Twee handen in carrara marmer omarmen en beschermen de bronzen wereldbol op houten voet. De link met Gerrit en zijn job is meteen gelegd. Want ook in zijn dagelijkse leven haalt de kinesist alles uit zijn geest, zijn lichaam, zijn handen om mensen van over heel de wereld te helen. Gerrit Kempeneers: “In deze coronatijd leek de hogeschool PXL, met meer dan tienduizend studenten en duizend personeelsleden, de ideale plek voor deze boodschap”, aldus de Truienaar. “De laatste tentoonstelling dateert al van 2018, toen we voor de tweede keer een selectie van de expo in het Europese Parlement lieten bewonderen. Het is trouwens geweldig hoeveel verschillende dingen en boodschappen de kunstenaars in hun werken verwerkt hebben.”Algemeen directeur Ben Lambrechts is blij met het project: “De expo mag dan wel voorbij zijn, ‘Helende Handen’ zal tot einde academiejaar hoop en optimisme blijven uitstralen in de gebouwen van de hogeschool. De kunstenaar en de curator willen vooral positiviteit uitstralen, ook in deze moeilijke corona tijd.” Gerrit Kempeneers besluit: “Gebruik je geest en je lichaam, je handen ook. Werk aan jezelf en leg de verantwoordelijk niet altijd bij je omgeving. Vind de goede balans en maak je hoofd leeg. Pluk de dag met liefde en in vrede. Omarm de medemens van waar hij ook komt, vind vrede met jezelf en je omgeving, ga actuele uitdagingen niet uit de weg maar grijp ze met beide handen vast, doe er iets aan en maak er samen een mooie toekomst van. Dit beeld bevat al die boodschappen en zoveel meer. Mijn wens is dat iedereen die hier doceert en studeert, die hier toevallig passeert, die boodschap oppikt en ermee aan de slag gaat.”