Ruby Thijs schreef haar eerste boek: Nicolaas

De geschiedenis speelt zich af in de duistere middeleeuwen. Een leraar-meester, de dertigjarige Nicolaas, heeft bijzondere gaven probeert zijn leerlingen zoveel mogelijk kennis over te brengen. Zo kunnen zij zich staande houden in de barre wereld waarin ze leven. Hij woont riant en biedt onderkomen aan zijn ‘klas’. Op zekere dag bieden zeven meisjes zich aan. Zij worden zijn discipelen. De zeven meisjes zijn ontsnapt aan de vernielzucht en de wreedheid van de oorlogszuchtige heer Daniel. Er heerst voortdurend dreiging en de meisjes zijn naar hem gestuurd omdat ze zelf ook bijzondere gaven hebben. Daarom vrezen zij voortdurend voor hun leven. Nicolaas draagt bovendien een donker familiegeheim in zich mee. Hij heeft bovendien stiekem verboden gevoelens voor één van zijn pupillen. Ook langs die zijde wordt er spanning opgebouwd in het verhaal. Maar zijn de meisjes wel werkelijk veilig? Is Nicolaas wel te vertrouwen? Nicolaas is een geschiedenis vol magie en fantasie maar ook van verscholen werkelijkheid. Het verhaal van Nicolaas is herkenbaar voor velen. Ruby Thijs schreef al verhaaltjes en gedichten sinds haar achtste. “Nicolaas is gegroeid met de jaren. Hij zit gevangen tussen de fantasie en fragmenten uit moeilijke perioden in mijn leven“, aldus Ruby Thijs. Nicolaas is online te koop bij De Standaard boekhandel en kost €19,99.