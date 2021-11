OPROEP. De Queen verbiedt Monopoly, welk gezelschapssspel zorgt bij jou voor ruzie aan tafel?

De Queen heeft het bordspel Monopoly verboden in haar familie omdat er steeds ruzie van komt. Hoe zit dat in uw gezin? Welk gezelschapsspel zorgt steevast voor discussies aan tafel?

Geld pikken uit de pot? Samenspannen tegen prins Charles? Niet het juiste aantal stapjes vooruit zetten met de pion? Blijkbaar zijn de Britse royals nogal competitief als ze gezelschapsspelletjes spelen onder elkaar en Monopoly zou het slechtste in hen naar boven brengen. Koningin Elizabeth heeft het bordspel daarom in de ban geslagen op familiefeestjes omdat er gekibbel van komt. Het zou er dan zelfs “gemeen” aan toe gaan tussen de prinsen en prinsessen.

Hoe zit dat in jouw familie? Ontstaat er ook altijd ruzie bij een bepaald gezelschapsspel? Welk bordspel zorgt geheid voor verwijten over en weer en waarom? Mondt een potje Cluedo bijna uit in een echte moord? Vliegen de soldaatjes door de huiskamer bij Risk? Creëert Monopoly familievetes? Zorgt Rummikub voor woede-uitbarstingen? Of hangt er vijandigheid in de lucht bij Carcassonne?

We zijn op zoek naar verhalen over bordspellen die thuis ruzies veroorzaken. Heb jij dat al meegemaakt met vrienden en familie? Wat gebeurde er en waarom? Je kan het hier delen via dit formulier.