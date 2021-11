Maaseik

Takeldienst Vanderveken heeft dinsdagochtend een vrachtwagen moeten rechttrekken in Voorshoven. De trucker was rond 8.30 uur in de problemen geraakt op het kruispunt van de Taemweg en de Dijkweg. Door de bocht te kort te nemen, zat het gevaarte vast in de berm en dreigde te kantelen. De takeldienst wist erger te voorkomen. ppn

© rr