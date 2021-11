Duitse woede na “schandalige verkiezing” Ballon d’Or, niet iedereen begrijpt keuze voor Lionel Messi

LEES OOK. Lionel Messi wint zijn zevende (!) Gouden Bal: “Ik dacht twee jaar geleden dat het de laatste keer zou zijn”

De discussie draaide uiteraard over het feit of Robert Lewandowski de Gouden Bal niet meer verdiende dan de Argentijn van PSG. De spits van Bayern werd dan wel verkozen tot ‘Beste Aanvaller’, maar kwam uiteindelijk amper 33 punten te kort op Messi.

“Jij verdient een Ballon d’Or”, zei die laatste tijdens zijn speech op het podium. “Iedereen was er vorig jaar (toen er geen prijs werd uitgereikt, red.) van overtuigd dat jij de grote winnaar was.”

Lewandowski zelf reageerde sportief. “Gefeliciteerd Leo Messi en Alexia Putellas”, tweette de Pool van Bayern. “Ik heb de Spits van het Jaar trofee gewonnen. Geen enkele speler kan een individuele prijs winnen zonder het sterkste team en de steun van de fans. Bedankt voor julie steun”

Bayern stelde dan weer dat ‘Lewy’ voor hen de verdiende winnaar was en plaatste een uitgebreide video met hoogtepunten van de Poolse spits online.

“Schande”

De Duitse kranten waren minder politiek correct en haalden het referendum van de Gouden Bal zwaar op de korrel.

“Een schandalige verkiezing”, kopte BILD. “Waarom wederom Messi? Lewandowski maakt al jaren doelpunten en wint al jaren titels. In 2020 pakte hij zelfs de treble met Bayern, maar had hij de pech dat de Ballon d’Or vanwege corona niet werd uitgereikt. Zelfs Messi gaf dit toe. In 2021 zette Lewandowski een nieuw doelpuntenrecord in de Bundesliga (41 goals) en werd hij opnieuw kampioen. Dit jaar is hij topscorer in de Champions League (9 treffers) en Bundesliga (14 treffers). Maar dat is duidelijk niet genoeg.”

“En Messi? In 2021 is hij nog niet echt uitmuntend geweest. Een derde plaats met Barcelona, ​​met 30 competitietreffers. Momenteel één goal in de competitie en drie in Champions League-treffers met PSG. Hij won wel met Argentinië de Copa America. Dat is blijkbaar voldoende. Of was het het thuisvoordeel? Franse krant, gala in Parijs, PSG-superster...” vraagt BILD zich af.

Messi werd de eerste speler uit de Ligue 1 die de Ballon d’Or wint sinds Jean-Pierre Papin in 1991. Maar dat vond de ex-speler van Club Brugge onterecht.

“Hij heeft vijf maanden lang niet of nauwelijks gevoetbald”, aldus de Franse spits bij Le Parisien. “Ik begrijp het niet. Wat heeft Messi gedaan in Parijs sinds hij de Copa America won? Een keer gescoord in de competitie en drie keer in de Champions League. Kijk, ik heb helemaal niets tegen Messi. Hij is een van de grootste spelers ooit. Maar dit jaar verdient hij het gewoon niet. Hem dit jaar de Gouden Bal geven, devalueert de Gouden Bal omdat de trofee niet wordt uitgereikt aan de beste speler van het voorbije jaar. Dat is niet normaal.”

In Spanje vierden ze wel feest. Zo sprak SPORT zelfs van een Spaanse ‘triplete’ met de Gouden Bal voor Lionel Messi, Alexia Putellas als winnares bij de vrouwen en Pedri als beste belofte.