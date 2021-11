China erkent dat omikronvariant organisatie van Winterspelen bemoeilijkt

De snelle verspreiding van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus bezorgt de organisatoren van de Olympische Winterspelen in Peking extra kopbrekens. Tegelijk hebben de Chinezen er vertrouwen in dat het evenement zoals gepland zal kunnen doorgaan.

“De nieuwe variant zorgt zeker voor extra uitdagingen in de manier waarop we tegen de epidemie strijden”, verklaarde Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, dinsdag. “Maar China heeft de ervaring en ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de Olympische Winterspelen zonder zorgen zullen verlopen.”

De Chinese overheid heeft voor de Winterspelen, die van 4 tot 20 februari gepland staan, al een rist strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Met strikte regels voor quarantaine, massatesting, avondklokken en inreisbeperkingen hanteert het dichtst bevolkte land ter wereld sinds vorig jaar een zogenaamde “nul-covid-strategie”. Kleine uitbraken worden meestal snel onder controle gebracht. Dinsdag bevestigden de autoriteiten voor het hele land slechts 21 besmettingen.

Voor de Winterspelen worden zo’n 2.900 atleten in China verwacht. Ze zullen volledig gevaccineerd moeten zijn of een quarantaine van 21 dagen moeten respecteren. Iedereen zal ook dagelijks worden getest. Alleen wie in China woont, zal de competities kunnen bijwonen. De omikronvariant werd in China nog niet gedetecteerd, wel in de autonome regio Hongkong.