GEMEENTERAAD. Raad is enthousiast over groener centrum en open Roosterbeek

Zonhoven

Applaus voor groener centrum: Het voorstel van de meerderheid om het Kerkplein meer te vergroenen en de Roosterbeek over een lengte van 200 meter terug open te leggen, werd op de gemeenteraad positief onthaal. “We zijn uiteraard voor vergroening”, aldus oppositieraadslid Steven Reynders (Groen). Hij stelde wel voor om bloemenweides te voorzien in plaats van kale grasvlaktes. “Bovendien ligt de speelzone voor kinderen nu tussen auto’s. Dat kan nog beter.” Ook Sven Lieten (Zonshoven) vroeg om de parkeerstroken op het plein te beperken. Yannick Aerts (N-VA) en Dominic Tholen (CD&V) hopen vooral dat mee aan de verkeersveiligheid in het centrum wordt gewerkt. Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) is tevreden met de overwegend positieve reacties. “Het plan is duidelijk breed gedragen. Er komen inderdaad nog waardevolle suggesties binnen, die we zeker nog gaan bekijken.”

Kunstroutes: Oppositieraadslid Inge Becks (Zonshoven) stelde voor in Zonhoven een kunstroute uit te werken rond een centraal thema. “Zo brengen we lokale kunst zichtbaar in de open ruimte.” Iets wat schepen van Cultuur en Toerisme Johan Vanhoyland (Open VLD) positief onthaalt. “We hebben trouwens al onze ‘tour elentrik’, een kunstroute langs beschilderde elektriciteitskastjes. Bovendien hebben we onder de brug van de Koningshofweg al een unieke muurschildering. Maar we zoeken uiteraard altijd nieuwe mogelijkheden.”

Voetpaden op Termolen: Johny Lenskens (Zonshoven) maakt zich zorgen over de voetpaden in de wijk op Termolen. “Het ziet er zeker nog niet netjes afgewerkt uit.” Volgens schepen Johan Schraepen (Open VLD) zijn de werken ook nog niet klaar. “Er waren onder meer leveringsproblemen van materialen, waardoor de afwerking nog even moest wachten.”