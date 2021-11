Chat van Zelfmoordlijn verdubbelt openingsuren

De chatdienst van de Zelfmoordlijn zal vanaf 1 december zeven uur per dag bereikbaar zijn, zo kondigt de organisatie zelf aan. Het gaat om nagenoeg een verdubbeling van de huidige openingsuren.

Tot nu was de chat elke weekavond bereikbaar vanaf 18.30 tot 22 uur, en van vrijdag- tot zondagavond van 17 uur tot middernacht. Vanaf 1 december is de dienst zeven dagen op zeven bereikbaar van 17 uur tot middernacht. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft daarvoor het voorbije jaar 60 extra chatbeantwoorders - vrijwilligers en studenten - opgeleid.

Met de nieuwe openingsuren wil de Zelfmoordlijn tegemoetkomen “aan de grote nood aan online gesprekken bij vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers”. Vorig jaar was de helft van de chatters jonger dan twintig jaar. Bijna acht op de tien zijn meisjes. Velen vertonen een complexe en ernstige problematiek, zo’n 44 procent van de chatters denkt al een jaar of langer aan zelfmoord en ruim een derde ondernam al één of meerdere pogingen.

De chatdienst van de Zelfmoordlijn bestaat sinds 2005. De gebruikers ervaren deze online hulp als laagdrempeliger, beter controleerbaar en anoniemer dan telefonische hulp. Moeilijke onderwerpen zoals misbruik zijn er makkelijker te bespreken. Een chatgesprek bij de Zelfmoordlijn duurt gemiddeld één uur.

De Zelfmoordlijn wil met zijn aanbod complementair zijn aan de professionele hulpverlening, klinkt het. De uitbreiding van de chat wordt gefinancierd met steun van de Vlaamse overheid, in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

De Zelfmoordlijn is ook 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar.